Ferito dai botti di Capodanno: Domenico Di Giacomo morto a Caserta

Rimase Ferito dai botti di Capodanno: il 25enne Domenico Di Giacomo morto a Caserta dopo una settimana di agonia. Domenico Di Giacomo, il 25enne rimasto Ferito dai botti di Capodanno, non ce l'ha fatta. Si è spento infatti oggi all'ospedale di Caserta, dopo una settimana di agonia. La forte deflagrazione che lo aveva gravemente Ferito

