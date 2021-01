È morto a 55 anni l'attore e rapper Deezer D: fu l'infermiere Malik McGrath in ER (Di venerdì 8 gennaio 2021) È morto l’attore Deezer D, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo dell’infermiere Malik McGrath nella serie “ER”. Il 55enne è stato ritrovato privo di conoscenza nella sua casa di Los Angeles: a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. All’anagrafe Dearon Thompson, l’artista è deceduto giovedì 7 gennaio: le autorità non hanno ancora reso nota la causa ufficiale della morte ma, come riportato da Tmz, la famiglia è convinta che possa aver avuto un attacco di cuore. Nel 2009, infatti, Deezer era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la sostituzione dell’aorta e la sistemazione di una valvola cardiaca. Da allora le sue condizioni erano state buone. Convolato a nozze nel 2004 con Samantha Enson, da cui aveva successivamente divorziato, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Èl’D, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo dell’nella serie “ER”. Il 55enne è stato ritrovato privo di conoscenza nella sua casa di Los Angeles: a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. All’anagrafe Dearon Thompson, l’artista è deceduto giovedì 7 gennaio: le autorità non hanno ancora reso nota la causa ufficiale della morte ma, come riportato da Tmz, la famiglia è convinta che possa aver avuto un attacco di cuore. Nel 2009, infatti,era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la sostituzione dell’aorta e la sistemazione di una valvola cardiaca. Da allora le sue condizioni erano state buone. Convolato a nozze nel 2004 con Samantha Enson, da cui aveva successivamente divorziato, ...

