Dakar 2021 | Carlos Sainz vince tra le auto | Stéphane Peterhansel resta leader nella generale

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021)la sesta prova della 43^ edizione della. Al traguardo di Ha Il lo spagnolo di casa X-Raid Mini JCW team ha registrato la miglior pzione in 03H 38? 27”. L’iberico, chiamato alla rimonta dopo due giornata negative in seguito ad alcuni errori di navigazione nell’insidioso deserto dell’Arabia Saudita, ha dominato la frazione odierna dal primo all’ultimo intertempo. Il campione 2020 precede di 04? 03” l’arabo Yazeed Al-Rajhi (Toyota) cheseconda metà della prova ha recuperato parecchio sull’iberico. Si confermaTop 3 l’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota). Il nativo dello Stato del Qatar taglia il traguardo davanti al rivale(Mini). Il transalpino si difende in classifica alla ...