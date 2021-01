Cosa resta di Guaidó? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il recente comunicato sul Venezuela dell’alto rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea , Josep Borrell, non si riferisce, come da prassi, a Juan Guaidó in qualità di “presidente ad interim” del paese. Il rinnovamento dell’assemblea legislativa, in seguito alle elezioni del 6 dicembre, disertate da gran parte dell’opposizione, lo fa decadere dal ruolo istituzionale InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il recente comunicato sul Venezuela dell’alto rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea , Josep Borrell, non si riferisce, come da prassi, a Juanin qualità di “presidente ad interim” del paese. Il rinnovamento dell’assemblea legislativa, in seguito alle elezioni del 6 dicembre, disertate da gran parte dell’opposizione, lo fa decadere dal ruolo istituzionale InsideOver.

stanzaselvaggia : Trovo molto bella questa cosa di aggiungere il colore alle vecchie foto in bianco e nero. Tra l’altro Argo è morto… - TgVerona : Il Veneto, dopo il weekend del 9 e 10 gennaio, resta in zona arancione. Ecco cosa si può fare: - LaBombetta76 : @Paolo_Perini83 @marcocappato La rete però resta libera, cosa vieta a chiunque di aprirsi un proprio canale, un blo… - Simy63957584 : Ecco cosa ci resta Bye bye e riposati #Gallera - PieraBelfanti : RT @EugenioCardi: Renzi vuole la testa di Conte. Ok. Capito questo, cosa si fa? Si resta in questa assurda situazione di instabilità di gov… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa resta Cosa resta del romanzo di una vita La Repubblica Covid. De Luca: “Decisioni definitive a fine gennaio. rima dobbiamo capire cosa è successo a Natale e Capodanno”

Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. “Aspetteremo, quindi, per capire come è la situazione l’ultima settimana di gennaio e dopo prenderemo le decisioni definitive ...

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia zona arancione: cosa si può fare

Come previsto, è arrivato il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento della pandemia in Italia e, con esso, la nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza. Non ci sarà nessuna r ...

Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. “Aspetteremo, quindi, per capire come è la situazione l’ultima settimana di gennaio e dopo prenderemo le decisioni definitive ...Come previsto, è arrivato il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento della pandemia in Italia e, con esso, la nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza. Non ci sarà nessuna r ...