(Di venerdì 8 gennaio 2021) Lala zona rossa.Dopo le riunioni degli scorsi giorni, un giorno con altri 1.424 nuovi positivi e i primi segnali di forte stress del sistema sanitario il Comitato tecnico-scientifico propone al governo di Nello Musumeci misure durissime per il contenimento delo danell'isola: tredi serrata generale, una “zona rossa” sul modello di quella vista finora nei giorni festivi. La decisione non ancora è ufficiale, ma salvo clamorose sorprese da lunedì dovrebbe entrare in vigore.Ancora non si sa di preciso se verranno rispettati i criteri del Dpcm Natale, dove la zona rossa era nazionale ma con parecchie deroghe, o quelle di novembre, dove le misure erano decisamente più strette. Di sicuro, rimarranno chiusi bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, pub, e così ...

Mediagol : #Coronavirus, la Sicilia vede rosso: i contagi preoccupano, si va verso una chiusura di 3 settimane - palermo24h : Coronavirus: Palermo, oggi riapre Palazzo delle Aquile - Mediagol : Prima Pagina, Giornale di Sicilia: 'Coronavirus, in Sicilia boom di vaccini ma record di contagi'… - infoitinterno : Emergenza Coronavirus in Sicilia, Musumeci: «In arrivo misure restrittive» - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Covid Sicilia, giunta Musumeci valuta misure restrittive. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Sono circa trentamila le persone che in Sicilia hanno già ricevuto il vaccino anti-covid. In particolare, nella sola giornata di ieri in tutto il territorio regionale son ...La Giunta regionale si è riunita per assumere decisioni in merito alle conclusioni del Comitato tecnico scientifico sull'attuale situazione pandemica in Sicilia.