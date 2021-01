Coronavirus: Germania e Merkel battono record su record, 1.188 decessi e oltre 31.000 contagi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Robert Koch Institut ha registrato un nuovo record di vittime in Germania: nelle ultime 24 ore, stando al bollettino quotidiano sul Covid, sono stati segnalati 1.188 decessi (finora il numero massimo era stato raggiunto il 30 dicembre, con 1.129 morti) Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Robert Koch Institut ha registrato un nuovodi vittime in: nelle ultime 24 ore, stando al bollettino quotidiano sul Covid, sono stati segnalati 1.188(finora il numero massimo era stato raggiunto il 30 dicembre, con 1.129 morti)

petergomezblog : Coronavirus, nel Regno Unito dilaga la “variante inglese”: oltre 60mila contagi e più di mille morti. - FirenzePost : Coronavirus: Germania e Merkel battono record su record, 1.188 decessi e oltre 31.000 contagi - SimonaMaggiore3 : RT @MediasetTgcom24: Covid, nuovo picco di vittime in Germania: 1.188 in 24 ore #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco di vittime in Germania: 1.188 in 24 ore #Coronavirus - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: CORONAVIRUS NEL MONDO Il Giappone fa i conti con la terza ondata dell'epidemia di coronavirus, ma negli Usa e in Euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania Covid, in Germania record di decessi: 1.188 in 24 ore Adnkronos COVID 19 - L'intervento dell'assessore regionale Lopalco: «Vacciniamo subito i docenti delle scuole pugliesi»

«Se vogliamo davvero impattare sulla sicurezza nell'ambiente scolastico, iniziamo a proteggere chi ci lavora» Attraverso i social, l’assessore regionale alla Sanità Lopalco avanza una proposta: dopo g ...

Germania, crescono produzione industriale, esportazioni a novembre

Sia la produzione industriale e che le esportazioni tedesche sono cresciute a novembre, secondo i dati pubblicati oggi dall'Ufficio statistico federale. La rilevazione conferma che il settore manif ...

«Se vogliamo davvero impattare sulla sicurezza nell'ambiente scolastico, iniziamo a proteggere chi ci lavora» Attraverso i social, l’assessore regionale alla Sanità Lopalco avanza una proposta: dopo g ...Sia la produzione industriale e che le esportazioni tedesche sono cresciute a novembre, secondo i dati pubblicati oggi dall'Ufficio statistico federale. La rilevazione conferma che il settore manif ...