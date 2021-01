C’è Posta per Te riparte con Sabrina Ferilli e Luca Argentero ospiti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Luca Argentero a C'è Posta per Te riparte uno dei programmi più attesi della stagione televisiva. Da domani, nel sabato sera di Canale 5, ci sarà C’è Posta per Te, show da anni leader dell’intrattenimento Mediaset e giunto alla 24° edizione (prima puntata 12 gennaio 2000). Dopo il successo del 2020, con una media di oltre 6 milioni di spettatori e quasi il 30% di share, Maria De Filippi inaugura la nuova annata con due ospiti ormai habituè delle sue trasmissioni. Protagonisti delle storie con sorpresa della prima puntata, infatti, saranno Sabrina Ferilli, accompagnata dalla mamma Ida, e Luca Argentero, fresco di successo in TV con Doc – Nelle tue Mani. L’intento di C’è Posta per Te è sempre quello ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 gennaio 2021)a C'èper Teuno dei programmi più attesi della stagione televisiva. Da domani, nel sabato sera di Canale 5, ci sarà C’èper Te, show da anni leader dell’intrattenimento Mediaset e giunto alla 24° edizione (prima puntata 12 gennaio 2000). Dopo il successo del 2020, con una media di oltre 6 milioni di spettatori e quasi il 30% di share, Maria De Filippi inaugura la nuova annata con dueormai habituè delle sue trasmissioni. Protagonisti delle storie con sorpresa della prima puntata, infatti, saranno, accompagnata dalla mamma Ida, e, fresco di successo in TV con Doc – Nelle tue Mani. L’intento di C’èper Te è sempre quello ...

