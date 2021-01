Calcetto all’oratorio, parroco contesta multa: “Patti Lateranensi al di sopra del Dpcm” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Torino, 8 gen – Conte non conta più dei Patti Lateranensi: un parroco fa ricorso contro una multa per il Calcetto all’oratorio in zona rossa. E’ successo a Chivasso, in provincia di Torino, dove la parrocchia è stata multata perché, il 4 dicembre scorso, 17 ragazzini giocavano a Calcetto nel campo dell’oratorio Beato Angelo Carletti. In quella data infatti il Piemonte era in zona rossa. Il parroco don Davide Smiderle però si è appellato ai Patti Lateranensi e ha fatto ricorso al prefetto di Torino. E ha chiesto l’annullamento della sanzione da 533 euro. I Patti Lateranensi – che regolano i rapporti tra Repubblica italiana e Santa Sede – infatti sanciscono che la forza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Torino, 8 gen – Conte non conta più dei: unfa ricorso contro unaper ilin zona rossa. E’ successo a Chivasso, in provincia di Torino, dove la parrocchia è statata perché, il 4 dicembre scorso, 17 ragazzini giocavano anel campo dell’oratorio Beato Angelo Carletti. In quella data infatti il Piemonte era in zona rossa. Ildon Davide Smiderle però si è appellato aie ha fatto ricorso al prefetto di Torino. E ha chiesto l’annullamento della sanzione da 533 euro. I– che regolano i rapporti tra Repubblica italiana e Santa Sede – infatti sanciscono che la forza ...

Z3r0Rules : RT @IlPrimatoN: A Chivasso parroco fa ricorso per una multa per una partita di calcetto all'oratorio: 'Dpcm non può derogare i Patti Latera… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: A Chivasso parroco fa ricorso per una multa per una partita di calcetto all'oratorio: 'Dpcm non può derogare i Patti Latera… - IlPrimatoN : A Chivasso parroco fa ricorso per una multa per una partita di calcetto all'oratorio: 'Dpcm non può derogare i Patt… - Cesare_Baronio : RT @kattolikamente: 'L'articolo 9 del Concordato prevede che la forza pubblica non possa entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli e… - antbar12 : RT @kattolikamente: 'L'articolo 9 del Concordato prevede che la forza pubblica non possa entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli e… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcetto all’oratorio Caserta, nella sala Giunta presentato il progetto del nuovo stadio Pinto l'eco di caserta