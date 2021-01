Boscaglia: “Squadra sia pronta a tutto. Male in trasferta? Nostra mentalità non deve cambiare” (Di venerdì 8 gennaio 2021) E' tutto pronto per Cavese-Palermo.Dopo la sosta invernale e la breve pausa dalle attività, la compagine rosanero è pronta a tornare in campo per affrontare la Cavese in trasferta. L'impegno, in programma sabato 9 gennaio allo Stadio “Simonetta Lamberti”, metterà di fronte l’ultima della classe - reduce dalla sconfitta rimediata contro la Turris e l’ennesimo cambio in panchina - e il Palermo di Boscaglia decimo in classifica desideroso di cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno. Una sfida presentata alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto in conferenza stampa."Trasferte poco redditizie? cambiare la mentalità dei giocatori dall'oggi al domani non è semplice, c'è bisogno di un lavoro certosino. Devi allenarti e fargli capire che tra casa ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) E'pronto per Cavese-Palermo.Dopo la sosta invernale e la breve pausa dalle attività, la compagine rosanero èa tornare in campo per affrontare la Cavese in. L'impegno, in programma sabato 9 gennaio allo Stadio “Simonetta Lamberti”, metterà di fronte l’ultima della classe - reduce dalla sconfitta rimediata contro la Turris e l’ennesimo cambio in panchina - e il Palermo didecimo in classifica desideroso di cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno. Una sfida presentata alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto, intervenuto in conferenza stampa."Trasferte poco redditizie?ladei giocatori dall'oggi al domani non è semplice, c'è bisogno di un lavoro certosino. Devi allenarti e fargli capire che tra casa ...

WiAnselmo : Boscaglia: 'Squadra sia pronta a tutto. Male in trasferta? Nostra mentalità non deve cambiare' - Mediagol : Boscaglia: 'Squadra sia pronta a tutto. Male in trasferta? Nostra mentalità non deve cambiare' - ILOVEPACALCIO : Boscaglia: «La squadra deve essere propositiva. Il centro sportivo...» - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Boscaglia: «Tutte le partite hanno la stessa importanza. C'è talento in questa squadra» - Ilovepalermocalcio - WiAnselmo : #Palermo, senti Di Cicco: 'Qui sono stato sempre felice! La squadra di Boscaglia mi piace, testa ai play-off'… -