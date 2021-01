Bologna | Federico Ravaglia positivo al Covid-19

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “IlFc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al-19 del calciatore“. Questo l’annuncio del club felsineo tramite una nota ufficiale. “Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare“, si legge ancora nel comunicato del. SportFace.

A distanza di circa un mese dalla notizia della positività di Hickey, un altro giocatore rossoblù non sarà a disposizione di Mihajlovic ...Un altro caso di Coronavirus in Serie A, dopo quelli che hanno colpito la Juventus nei giorni scorsi. A farne le spese, in questa circostanza, è il Bologna che questa mattina ha annunciato la positivi ...