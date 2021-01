Benevento, chiesto Pinamonti all’Inter: operazione fattibile (Di venerdì 8 gennaio 2021) Andrea Pinamonti può lasciare l’Inter per andare in prestito al Benevento. L’operazione piò andare in porto ad una sola condizione Il Benevento ha chiesto ufficialmente in prestito Andrea Pinamonti all’Inter. Lo riporta Gazzetta dello Sport. Se la società campana dovesse sobbarcarsi l’intero stipendio del calciatore da qui alla fine della stagione, i nerazzurri daranno l’ok per l’uscita del giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Andreapuò lasciare l’Inter per andare in prestito al. L’piò andare in porto ad una sola condizione Ilhaufficialmente in prestito Andrea. Lo riporta Gazzetta dello Sport. Se la società campana dovesse sobbarcarsi l’intero stipendio del calciatore da qui alla fine della stagione, i nerazzurri daranno l’ok per l’uscita del giocatore. Leggi su Calcionews24.com

