Anticipazioni Amici: Lorella Cuccarini Assente in Studio! (Di venerdì 8 gennaio 2021) Amici: sono ripartite, dopo le festività natalizie, le registrazioni del talent show più amato dagli italiani. E' emerso però che Lorella Cuccarini non era presente in studio, ma in collegamento da casa. Che cosa le sarà accaduto? Ecco la verità! È stata registrata una nuova puntata di Amici. Tantissime sorprese in serbo, tra cui la presenza di Fabrizio Moro come ospite in puntata. Ma non sempre le sorprese sono positive e infatti, il 2021 è iniziato con ben due eliminazioni. Il tutto è iniziato dalla proposta di Rudy Zerbi di una sfida, dopo essere rimasto colpito dalla cantante Ibla, meritevole – secondo lui – di avere il banco nella scuola di Amici al posto dei tre allievi Kika, Raffaele e Arianna. È stata Arisa a dover scegliere chi fra i tre – tutti suoi allievi – mandare in sfida con la cantante ...

