Antartide, si è chiuso buco dell’ozono record (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il buco dell’ozono antartico da record del 2020 si è chiuso alla fine di dicembre “dopo una stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono nell’atmosfera”. Lo comunica l’Organizzazione Mondiale della Meteorologia (Omm-Wmo) ricordando che era cresciuto rapidamente da metà agosto scorso, raggiungendo il picco di circa 24,8 milioni di chilometri quadrati il 20 settembre, diffondendosi su gran parte del continente antartico. L’Omm ricorda che “è stato il buco più duraturo e uno dei più grandi e profondi dall’inizio del monitoraggio 40 anni fa”. Questo buco è stato provocato da un vortice polare forte, stabile e freddo e da temperature molto fredde nella stratosfera (lo strato ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ilantartico dadel 2020 si èalla fine di dicembre “dopo una stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono nell’atmosfera”. Lo comunica l’Organizzazione Mondiale della Meteorologia (Omm-Wmo) ricordando che era cresciuto rapidamente da metà agosto scorso, raggiungendo il picco di circa 24,8 milioni di chilometri quadrati il 20 settembre, diffondendosi su gran parte del continente antartico. L’Omm ricorda che “è stato ilpiù duraturo e uno dei più grandi e profondi dall’inizio del monitoraggio 40 anni fa”. Questoè stato provocato da un vortice polare forte, stabile e freddo e da temperature molto fredde nella stratosfera (lo strato ...

