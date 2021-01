17.533 contagi e 620 morti: la variante sudafricana mette a rischio l’efficacia del vaccino (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il professor Giuseppe Ippolito dell’Ospedale Spallanzani lancia l’allarme: la variante sudafricana è un pericolo per l’efficacia del vaccino anti Covid. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – salgono di 17.533 unità e portano il totale a 2.237.890. Nelle L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il professor Giuseppe Ippolito dell’Ospedale Spallanzani lancia l’allarme: laè un pericolo perdelanti Covid. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi totali – attualmente positivi,e guariti – salgono di 17.533 unità e portano il totale a 2.237.890. Nelle L'articolo proviene da Leggilo.org.

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 17.533 nuovi contagi e altri 620 morti (206 più di ieri) - Alberto63Al : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 17.533 contagi; 620 DECESSI!!! SUPERATI I 77.000 (77.811) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TA… - IlMondoDiAllie : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 17.533 contagi; 620 DECESSI!!! SUPERATI I 77.000 (77.811) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TA… - palermomaniait : Coronavirus in Italia, bollettino 8 gennaio 2021: 17.533 contagi e 620 morti - - peppesava : RT @Ragusanews: Covid Italia, 17.533 contagi e 620 morti oggi in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : 533 contagi Covid, il bollettino di oggi: 16308 contagi e 533 morti La Stampa Covid Italia, bollettino oggi 8 gennaio: 17.533 contagi e 620 morti

Coronavirus Italia. Bollettino di oggi venerdì 8 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 17.533 (18.020 ieri), i morti 620 (414 ieri). «In Italia la curva ...

Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute

Rispetto alla giornata precedente, in cui si erano verificati 18.020 contagi, si sono registrati 17.533 casi positivi, 620 decessi e 17.575 guarigioni/dimissioni che portano il totale il totale ...

Coronavirus Italia. Bollettino di oggi venerdì 8 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 17.533 (18.020 ieri), i morti 620 (414 ieri). «In Italia la curva ...Rispetto alla giornata precedente, in cui si erano verificati 18.020 contagi, si sono registrati 17.533 casi positivi, 620 decessi e 17.575 guarigioni/dimissioni che portano il totale il totale ...