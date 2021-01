Zingaretti: per imprese avviso da 51 mln a fondo perduto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ‘Ristoro Lazio Irap’, il bando della Regione Lazio da 51 milioni di euro, a fondo perduto, per sostenere la liquidita’ delle micro, piccole e medie attivita’ economiche del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attivita’ nei mesi scorsi. Il bando, che e’ a sportello, aprira’ il prossimo lunedi’ 11 gennaio. “Una misura che rappresenta un sostegno reale e concreto per le imprese della nostra regione fortemente colpite dalla crisi economica generata dal Covid nel 2020. Una mano tesa verso migliaia di lavoratori e le loro attivita’ economiche. Il bando sara’ facilmente accessibile e soprattutto prevede, una volta completato l’iter, la rapida erogazione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ‘Ristoro Lazio Irap’, il bando della Regione Lazio da 51 milioni di euro, a, per sostenere la liquidita’ delle micro, piccole e medie attivita’ economiche del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attivita’ nei mesi scorsi. Il bando, che e’ a sportello, aprira’ il prossimo lunedi’ 11 gennaio. “Una misura che rappresenta un sostegno reale e concreto per ledella nostra regione fortemente colpite dalla crisi economica generata dal Covid nel 2020. Una mano tesa verso migliaia di lavoratori e le loro attivita’ economiche. Il bando sara’ facilmente accessibile e soprattutto prevede, una volta completato l’iter, la rapida erogazione ...

