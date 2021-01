Volley, SuperLega: Monza schiaccia Ravenna e continua a volare! Settima vittoria di fila e quinto posto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Monza ha sconfitto Ravenna per 3-1 (25-20; 25-16; 22-25; 25-22) nel recupero della nona giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I brianzoli si sono imposti tra le mura amiche, hanno infilato la Settima vittoria consecutiva (la decima stagionale su quindici incontri disputati) e si sono issati al quinto posto in classifica generale con 26 punti all’attivo. I rossoblù ora si trovano a cinque lunghezze di distacco da Vibo Valentia e hanno due punti di vantaggio su Piacenza (calabresi ed emiliani hanno però disputato un incontro in più). Il Vero Volley continua a volare a meraviglia, oggi ha dominato i primi due set e poi ha avuto un passaggio a vuoto nella terza frazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021)ha sconfittoper 3-1 (25-20; 25-16; 22-25; 25-22) nel recupero della nona giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I brianzoli si sono imposti tra le mura amiche, hanno into laconsecutiva (la decima stagionale su quindici incontri disputati) e si sono issati alin classifica generale con 26 punti all’attivo. I rossoblù ora si trovano a cinque lunghezze di distacco da Vibo Valentia e hanno due punti di vantaggio su Piacenza (calabresi ed emiliani hanno però disputato un incontro in più). Il Veroa volare a meraviglia, oggi ha dominato i primi due set e poi ha avuto un passaggio a vuoto nella terza frazione ...

