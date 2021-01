Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021)DEL 7 GENNAIOORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E TUSCOLANA ANCHE IN INTERNA TRA TIBURTINA E A24 CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE EST, DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LE CODE IN AUMENTO A PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI FINO ALLA SALARIA, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SU VIA DELLA MURATELLA CAUSA RISOLTO L’INCIDENTE, ALL’ALTEZZA DI VIA BERNARDINO ZENDRINI, LA CIRCONE E’ REGOLARE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA LA CIRCONE SULLA LINEA-ORTE-ANCONA, A SEGUITO DI UNA FRANA CHE HA INTERESSATO LA SEDE FERROVIARIA, E’ IN CORSO ...