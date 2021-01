Vaccino Moderna | arriva anche il via libera dell’Aifa | potrebbe proteggere fino a due anni

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo quello dell’Ema, ètoil via(l’agenzia italiana del farmaco) alanti-Covid di. Questo significa che l’azienda americana ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’utilizzo delnell’ambito del servizio sanitario nazionale del nostro Paese. È il secondo viadopo quello concesso a Pfizer-BionTech, ovvero il primoto in Italia e nel resto d’Europa lo scorso 27 dicembre. Soddisfatto il ministro della Salute Roberto Speranza che, su Facebook, ha scritto: «Da oggi abbiamo uno strumento in più per la nostra campagna di vaccinazione su cui stiamo investendo ogni energia»....