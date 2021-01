Un salernitano alla guida dell’Istituto per la storia del Risorgimento (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ il salernitano Carmine Pinto, ordinario di storia contemporanea nell’Università degli studi di Salerno, il nuovo Direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento. Lo rende noto il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo a seguito della firma del ministro Dario Franceschini dei due decreti per la nomina del Direttore e del Consiglio direttivo e di consulenza scientifica dell’Istituto. La nomina segue l’approvazione del nuovo Statuto, firmato dai ministri Gualtieri e Franceschini lo scorso dicembre, ponendo così termine alla fase di commissariamento. “Ringrazio il commissario Tronca”, ha dichiarato il Ministro Franceschini, “per il lavoro svolto in questi anni”. L’Istituto, che ha sede a Roma nel complesso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ ilCarmine Pinto, ordinario dicontemporanea nell’Università degli studi di Salerno, il nuovo Direttoreper ladel. Lo rende noto il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo a seguito della firma del ministro Dario Franceschini dei due decreti per la nomina del Direttore e del Consiglio direttivo e di consulenza scientifica. La nomina segue l’approvazione del nuovo Statuto, firmato dai ministri Gualtieri e Franceschini lo scorso dicembre, ponendo così terminefase di commissariamento. “Ringrazio il commissario Tronca”, ha dichiarato il Ministro Franceschini, “per il lavoro svolto in questi anni”. L’Istituto, che ha sede a Roma nel complesso ...

