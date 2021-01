Serie A, l’Epifania tutte le certezze porta via: altro che fuga delle milanesi, in testa è un’ammucchiata (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milan-Juventus doveva essere la partita più importante della stagione. Quella che diceva chi non poteva vincere il campionato, e magari pure chi l’avrebbe vinto. Tutto il contrario. La giornata che aspettavamo per avere indicazioni sullo scudetto è servita solo a spazzare tutte le certezze: il Milan si è fermato dopo una Serie positiva che sembrava infinita, l’Inter non ne ha approfittato cadendo alla sua solita maniera, la Juve è più viva (qualcuno potrebbe dire proprio favorita) che mai, e lì davanti c’è persino la Roma che di questo passo bisognerà cominciare a prendere sul serio. La grande sfida di San Siro ha tradito un po’ le aspettative, ma solo di chi con la scusa dell’Epifania sperava di far la festa ai bianconeri. Sul campo è stata una partita divertente, strana, per forza di cose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milan-Juventus doveva essere la partita più imnte della stagione. Quella che diceva chi non poteva vincere il campionato, e magari pure chi l’avrebbe vinto. Tutto il contrario. La giornata che aspettavamo per avere indicazioni sullo scudetto è servita solo a spazzarele: il Milan si è fermato dopo unapositiva che sembrava infinita, l’Inter non ne ha approfittato cadendo alla sua solita maniera, la Juve è più viva (qualcuno potrebbe dire proprio favorita) che mai, e lì davanti c’è persino la Roma che di questo passo bisognerà cominciare a prendere sul serio. La grande sfida di San Siro ha tradito un po’ le aspettative, ma solo di chi con la scusa delsperava di far la festa ai bianconeri. Sul campo è stata una partita divertente, strana, per forza di cose ...

