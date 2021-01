Schianto fatale nella notte. Morti due giovanissimi: avevano 23 e 25 anni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un terribile incidente stradale ha avuto luogo a Montorio Romano nella notte del 6 gennaio 2021. A perdere la vita due giovani di 23 e 25 anni appartenenti a due paesi differenti che adesso piangono di dolore. Il fatale incidente avvenuto a Montorio Romano nella notte dell’Epifania, l’ennesimo stradale trasformatosi in tragedia. Montorio Romano è un piccolo comune della città di Roma. Durante la notte i due giovani viaggiano all’interno della loro auto, quando improvvisamente la vettura esce di strada nei pressi del cimitero. I loro nomi corrispondono a Dante Cappai, 23enne di Nerola, e l’amico Erik, 25enne. (Continua dopo le foto) I ragazzi stavano viaggiando a bordo della loro Peugeot 206, percorrendo via Roma in direzione Nerola. La vettura d’improvviso è andata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un terribile incidente stradale ha avuto luogo a Montorio Romanodel 6 gennaio 2021. A perdere la vita due giovani di 23 e 25appartenenti a due paesi differenti che adesso piangono di dolore. Ilincidente avvenuto a Montorio Romanodell’Epifania, l’ennesimo stradale trasformatosi in tragedia. Montorio Romano è un piccolo comune della città di Roma. Durante lai due giovani viaggiano all’interno della loro auto, quando improvvisamente la vettura esce di strada nei pressi del cimitero. I loro nomi corrispondono a Dante Cappai, 23enne di Nerola, e l’amico Erik, 25enne. (Continua dopo le foto) I ragazzi stavano viaggiando a bordo della loro Peugeot 206, percorrendo via Roma in direzione Nerola. La vettura d’improvviso è andata ...

