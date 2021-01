Sampdoria, Audero e il rigore parato a Sanchez: “Come fare gol. Emozione che vorrei provare ancora” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sorride la Sampdoria dopo il successo casalingo contro l'Inter in campionato. Bella vittoria per 2-1 a Marassi per la squadra guidata da Ranieri. Oltre alle due reti di Candreva e Keita, ex della sfida, da sottolineare il rigore parato quando ancora il risultato era sullo 0-0 dal portiere blucerchiato Emil Audero. Proprio l'estremo difensore ha commentato l'esito del match ai microfoni del sito ufficiale della Doria.Audero: "rigore Come un gol. Spero di provare stessa Emozione ancora"caption id="attachment 1076305" align="alignnone" width="1024" Audero (getty images)/caption"Sono punti che fanno bene a tutti quanti. Siamo tornati negli spogliatoi molto felici. Abbiamo battuto una ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sorride ladopo il successo casalingo contro l'Inter in campionato. Bella vittoria per 2-1 a Marassi per la squadra guidata da Ranieri. Oltre alle due reti di Candreva e Keita, ex della sfida, da sottolineare ilquandoil risultato era sullo 0-0 dal portiere blucerchiato Emil. Proprio l'estremo difensore ha commentato l'esito del match ai microfoni del sito ufficiale della Doria.: "un gol. Spero distessa"caption id="attachment 1076305" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Sono punti che fanno bene a tutti quanti. Siamo tornati negli spogliatoi molto felici. Abbiamo battuto una ...

