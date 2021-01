Riapertura scuole, il direttore dell’USR Lazio: “Tornare in presenza è un rischio ma la DaD non funziona” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Lazio, Rocco Pinneri, è consapevole dei rischi che si possono correre riaprendo le scuole superiori con questi dati ma ritiene giusto "correre il rischio" perchè la didattica a distanza non funziona. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ildell'Ufficio scolastico regionale, Rocco Pinneri, è consapevole dei rischi che si possono correre riaprendo lesuperiori con questi dati ma ritiene giusto "correre il" perchè la didattica a distanza non. L'articolo .

