Renzi | ' da Iv no ' responsabili' | se Conte non ha voti | altro governo | non elezioni' **

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Da Italia viva nessuno va verso i responsabili". Lo dice Matteo Renzi a Tg2Post: "Se Conte non ha i voti c'è un altro governo, non le elezioni".

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Se, come sembra, il presidente del Consiglio vuole andare in aula per fare la conta dei responsabili, cioè per sfidare una forza politica, lo faccia, è suo diritto, forse s ...

L'ultimatum della ministra di Iv: "Un nuovo programma o lascio"

Intervistata al Tg4, Teresa Bellanova si è detta pronta a passare all'opposizione in assenza di risposte durante il prossimo consiglio dei ministri.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Se, come sembra, il presidente del Consiglio vuole andare in aula per fare la conta dei responsabili, cioè per sfidare una forza politica, lo faccia, è suo diritto, forse s ...
Intervistata al Tg4, Teresa Bellanova si è detta pronta a passare all'opposizione in assenza di risposte durante il prossimo consiglio dei ministri.