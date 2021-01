Recovery fund e rischio crisi: le insidie al governo Conte (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Recovery Plan rischia di rappresentare una mina per il governo Conte Bis, con numerose incognite sul futuro dell’esecutivo, ma anche sulla possibilità dell’Italia di sfruttare al meglio i 209 miliardi di risorse che giungono dall’UE per il Piano di Ripresa e Resilienza. Centinaia di progetti sono sul piatto – dal green al digitale, dalle infrastrutture, alla sanità, dalla scuola al sostegno sociale – ma a Palazzo Chigi aleggia aria di crisi, che il periodo delle festività natalizie non sembra aver sopito. Cosa porterà il nuovo anno? Quanto tempo c’è per presentare il piano a Bruxelles? Il tempo stringe. Conte riceve la bozza del Recovery Il Ministro Gualtieri ha discusso ieri con il Premier Conte il Recovery Plan nella versione riveduta e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) IlPlan rischia di rappresentare una mina per ilBis, con numerose incognite sul futuro dell’esecutivo, ma anche sulla possibilità dell’Italia di sfruttare al meglio i 209 miliardi di risorse che giungono dall’UE per il Piano di Ripresa e Resilienza. Centinaia di progetti sono sul piatto – dal green al digitale, dalle infrastrutture, alla sanità, dalla scuola al sostegno sociale – ma a Palazzo Chigi aleggia aria di, che il periodo delle festività natalizie non sembra aver sopito. Cosa porterà il nuovo anno? Quanto tempo c’è per presentare il piano a Bruxelles? Il tempo stringe.riceve la bozza delIl Ministro Gualtieri ha discusso ieri con il PremierilPlan nella versione riveduta e ...

