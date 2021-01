Più luci che ombre per SanPa

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Vincenzo Muccioli,si alternano in continuazione. Quasi si ricorrono e si sovrappongono, diventando un tutt’uno. Indistinguibili. E’ un continuo gioco di chiaroscuri, la nuova docu-serie di Netflix incentrata sulla figura di Vincenzo Muccioli, il fondatore della comunità terapeutica per tossicodipendenti di San Patrignano. Le sfumature, con la loro assenza di tonalità nette, sono la chiave di lettura più adatta per accostarsi a questo documento di forte impatto, nel quale i concetti assoluti di bene e di male vengono messi in discussione e a volte si fondono. Nei cinque episodi di cui si compone la docu-serie, ogni sorta di manicheismo viene meno. Lo spettatore non fa in tempo a maturare un’opinione sulla controversa figura di Muccioli che questa si sgretola. L’uomo carismatico che nel 1978 ...