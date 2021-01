“Non si deve azzardare!”. GF Vip, Andrea Zenga è incontenibile: è bastato il pensiero per farlo infuriare (Di giovedì 7 gennaio 2021) Andrea Zenga è uno dei nuovi protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’. Inizialmente si era messo un po’ in disparte e aveva anche confessato che non si trovava a suo agio nel reality show di Alfonso Signorini. Piano piano, con l’aiuto dei suoi coinquilini, è riuscito ad aprirsi e adesso sta vivendo meglio questa esperienza televisiva. Anche se negli ultimi giorni è tornato preponderante l’argomento riguardante papà Walter. Quest’ultimo si era lasciato andare ad una dura considerazione. Rispondendo alle parole del figlio, aveva affermato: “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”. I due non hanno praticamente più un rapporto da moltissimo tempo, da ben 15 anni per l’esattezza. Durante la puntata in diretta, il padrone di casa ha spronato l’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021)è uno dei nuovi protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’. Inizialmente si era messo un po’ in disparte e aveva anche confessato che non si trovava a suo agio nel reality show di Alfonso Signorini. Piano piano, con l’aiuto dei suoi coinquilini, è riuscito ad aprirsi e adesso sta vivendo meglio questa esperienza televisiva. Anche se negli ultimi giorni è tornato preponderante l’argomento riguardante papà Walter. Quest’ultimo si era lasciato andare ad una dura considerazione. Rispondendo alle parole del figlio, aveva affermato: “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”. I due non hanno praticamente più un rapporto da moltissimo tempo, da ben 15 anni per l’esattezza. Durante la puntata in diretta, il padrone di casa ha spronato l’ex ...

davidecalabria2 : Dispiaciuto perché il gol non è servito a portare a casa punti importanti, ma l'amarezza per questa sconfitta ci de… - AlbertoBagnai : Jack dice che questo tweet non può essere rituittato perché rischia di generare violenza. Che grande paese deve ess… - RaiNews : 'Faccio appello a Trump: deve andare in tv e chiedere che questo assedio termini. Questa non è una protesta, è una… - aaemma6 : @Mcaroll391 bho so solo che non si deve dire niente sulle nuove foto uscite - chiaragodoy1 : @bmeetslou deve essere tritato super bene per andare giù senza sentirlo perché davvero non mi piace apxkdjdj -

Ultime Notizie dalla rete : Non deve Effetto Natale sulla crescita dei contagi: "Il vaccino non deve essere un alibi per abbassare la prudenza" CesenaToday RETORICA DELL'AMORE CON LA A MAIUSCOLA

Negli ultimi mesi, ho avuto tanto tempo per girovagare sui social, leggere e pensare. Seguo su fb tante pagine che parlano di sentimenti e di amore, f ...

Secondo alcuni militari europei Trump avrebbe tentato un colpo di stato e potrebbe, aiutato da alcuni funzionari delle forze dell’ordine federali

Diversi funzionari della sicurezza europei hanno detto a Insider che il presidente Donald Trump sembrava avere un tacito sostegno dalle agenzie federali statunitensi responsabili della sicurezza del c ...

Negli ultimi mesi, ho avuto tanto tempo per girovagare sui social, leggere e pensare. Seguo su fb tante pagine che parlano di sentimenti e di amore, f ...Diversi funzionari della sicurezza europei hanno detto a Insider che il presidente Donald Trump sembrava avere un tacito sostegno dalle agenzie federali statunitensi responsabili della sicurezza del c ...