Milan-Juve, Ziliani: “Contatto Calhanoglu-Rabiot? Il vero scandalo arbitrale è l’espulsione mancante per Bentancur” (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Juventus è stata graziata dal direttore di gara che non ha espulso Bentancur La Juventus ha battuto il Milan nel match di ieri sera … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lantus è stata graziata dal direttore di gara che non ha espulsoLantus ha battuto ilnel match di ieri sera … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

