Liverani | ufficiale l’esonero | torna d’Aversa

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Si è chiusa con la sconfitta di ieri a Bergamo contro l’Atalanta l’avventura di Fabiosulla panchina del Parma. La notizia era già nell’aria immediatamente dopo il match, ma è diventatasoltanto poche ore fa attraverso un comunicato della società gialloblù. Il comunicato del Parma “Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabioè stato sollevato dal suo incarico di Allenatore della Prima Squadra. La società ringraziae il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera”.? Si attende a breve anche l’ufficialità del nuovo allenatore che dovrebbe essere l’ex Roberto, ancora sotto contratto con il Parma dopo la separazione della scorsa ...

DiMarzio : D'Aversa ha accettato, torna sulla panchina del @1913parmacalcio: domani il primo allenamento, atteso adesso l'eson… - 1913parmacalcio : Parma Calcio 1913, comunicato ufficiale

Attorno all'ora di pranzo avrà un summit coi dirigenti . La società 'ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carrie ...Fabio Liverani non è più l'allenatore del Parma che ha deciso di esonerarlo dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta ...