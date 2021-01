Lea Michele alle prese con la perdita dei capelli post-partum... a 5 mesi dalla nascita del primogenito (Di giovedì 7 gennaio 2021) 'La caduta dei capelli post-partum è reale', scrive Lea Michele postando su Instagram uno scatto in cui mostra i capelli caduti in una mano. L'ex star di 'Glee', 34 anni, e il marito Zandy Reich sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) 'La caduta deiè reale', scrive Leaando su Instagram uno scatto in cui mostra icaduti in una mano. L'ex star di 'Glee', 34 anni, e il marito Zandy Reich sono ...

Gioie e dolori per la neomamma Lea Michele che, dopo il parto, è costretta a fare i conti con un piccolo inconveniente che accomuna un po’ tutte: la perdita dei capelli. L’attrice ha parlato proprio d ...

Lea Michele alle prese con la perdita dei capelli post-partum... a 5 mesi dalla nascita del primogenito

Secondo l'American Academy of Dermatology Association, la perdita di capelli nei primi mesi dopo il parto è del tutto normale ed è causata dalla diminuzione dei livelli di estrogeni. Si tratta tuttavi ...

Secondo l'American Academy of Dermatology Association, la perdita di capelli nei primi mesi dopo il parto è del tutto normale ed è causata dalla diminuzione dei livelli di estrogeni. Si tratta tuttavi ...