Lavoro | Dema sigla accordo con Inps per ristrutturazione debito

(Teleborsa) – Al termine di una lunga trattativa, Dema – società specializzata nella costruzione di componenti aeronautiche con quattro stabilimenti in Italia e circa 700 dipendenti tra Campania e Puglia – ha siglato un accordo di ristrutturazione del debito con l'Inps. L'accettazione da parte dell'Istituto nazionale di Previdenza sociale della dilazione del proprio credito nei confronti di Dema costituisce un passaggio fondamentale nell'ambito del percorso di complessiva ristrutturazione aziendale avviato dal nuovo management. "La firma di questo significativo accordo per la nostra azienda – ha detto il presidente e amministratore delegato di Dema, Renato Vaghi – è stata resa possibile grazie soprattutto all'impegno ...

Vaghi: "In un anno difficile per tutti, determinante contributo di Inps alla salvaguardia di circa 700 posti di lavoro" ...

Vaghi: "Grazie al lavoro del management aziendale e dell'Istituto di Previdenza raggiunto un risultato positivo che salvaguarda l'attività e l'occupazione" ...

