Il Paradiso delle signore spoiler 8 gennaio: Gabriella trova la lettera di Salvatore (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 8 gennaio, riserva grandi sorprese per i telespettatori. Tra gli eventi maggiormente degni di nota che si verificheranno ci sarà soprattutto la scoperta di Gabriella. Quest’ultima, infatti, verrà in possesso della lettera che Salvatore le scrisse diversi mesi fa e non potrà che rimanere di stucco. Nel frattempo, Vittorio Conti offrirà un lavoro a Beatrice, mentre Umberto farà il doppio gioco con Adelaide. Confronto tra Gabriella e Salvatore al Paradiso delle signore Le anticipazioni della puntata dell’8 gennaio del Paradiso delle signore ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ultima puntata della settimana del, quella di venerdì 8, riserva grandi sorprese per i telespettatori. Tra gli eventi maggiormente degni di nota che si verificheranno ci sarà soprattutto la scoperta di. Quest’ultima, infatti, verrà in possesso dellachele scrisse diversi mesi fa e non potrà che rimanere di stucco. Nel frattempo, Vittorio Conti offrirà un lavoro a Beatrice, mentre Umberto farà il doppio gioco con Adelaide. Confronto traalLe anticipazioni della puntata dell’8del...

