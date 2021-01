I Celtics aspettano Walker | ma ne hanno davvero bisogno?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021) È il 5 ottobre 2018 quando Kyrie Irving di fronte a un gremito TD Garden giura fedeltà ai, annunciando di voler rimanere nel Massachusetts oltre il termine del contratto in scadenza l’estate seguente. Nemmeno un anno dopo si trasferisce a Brooklyn, New York, per vestire la maglia dei Nets. In biancoverde non era andato tutto come sperava e la separazione è stata quasi consensuale. Danny Ainge allora decide di puntare su Kembaun giocatore meno talentuoso rispetto a Kyrie ma sicuramente meno “problematico”. Non dimentichiamoci che Uncle Drew è fermamente convinto che la terra sia piatta e qualche settimana fa prima di una partita di preseason, proprio contro ia Boston, ha deciso di bruciare della salvia passeggiando per il campo. Insomma problemi di leadership da una personalità di questo tipo possono anche ...