Governo | botta e risposta Facci-Casalino con annuncio di querele

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Bitta e riposta al vetriolo, sulle pagine di 'Libero', tra Filippo Facci e Rocco Casalino con tanto di annuncio di querela finale. "Ancora una volta mi trovo a leggere offese gratuite nei miei confronti e accuse infamanti", scrive il portavoce del premier in una replica a un articolo. "Non rinnego affatto il mio passato e vado fiero del mio duro percorso di studi e delle mie esperienze professionali", continua Casalino parlando tra l'altro di "incomprensibile acredine". Il portavoce del premier, che spiega che querelerà Facci, sottolinea: "C'è ancora chi mi critica strumentalmente solo sulla base di un forte pregiudizio". E poi attacca: "Se Facci, che a scuola mi risulta fosse l'ultimo della classe, oggi può fare 'l'intellettuale', a maggior ..."

Italia, nave di Conte alla deriva e follia renziana. Usa, Capitol Hill sotto assedio della folla e follia trumpiana

Grave situazione degli Stati Uniti d'Ameria. Noi speriamo di svegliarci domani mattina nella convinzione di aver avuto solo un incubo notturno.

