F1 | Nikita Mazepin | “Mick Schumacher? Non siamo amici | per via del suo cognome avrà più forza | ma anche pressioni”

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Non è stato un approccio alla F1 tanto semplice per il giovane russo, prossimo pilota del Team Haas nel Mondiale di quest’anno. Giorni complicati per, nell’occhio del ciclone per un video postato sui social in cui palpeggiava la modella Andrea D’Ival in auto con lui. La ragazza, poi, aveva affermato che si trattava di uno scherzo, seppur di cattivo gusto, scusandosi con tutti. Il gesto, però, non è stato troppo gradito dai vertici della scuderia statunitense, che però ha deciso di confermare l’ingaggio di. Critiche che non state gradite dal diretto interessato. In un’intervista concessa alla rete televisiva russa ‘Match TV’ sono arrivate delle risposte: “Per alcuni motivi, non legati in particolar modo al mondo delle corse, forse sono trattato in maniera diversa dagli altri. Sono abituato ...