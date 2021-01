Derby di Manchester | Solskjaer rende omaggio al City | “La miglior squadra d’Inghilterra”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Due reti per sbancare l'Old Trafford. Ilringrazia Stones e Fernandinho e conquista la finale di Carabao Cup ai danni dei rivali delUnited. Ladi Guardiola approda all'ultimo atto della Coppa dove troverà il Tottenham di Mourinho. Al termine del match, l'allenatore delUnited Ole Gunnarè intervenuto a Sky Sports per analizzare la sconfitta ammettendo la superiorità dei rivali.elogia i Citizens: "Ii d'Inghilterra"caption id="attachment 1076219" align="alignnone" width="1024"United-(getty images)/caption"Sanno segnare grandi gol ed è una sconfitta che possiamo anche accettare", ha esordito ...

Un goal per tempo: prima Stones, poi Fernandinho. Guardiola vince all'Old Trafford e vola in finale di coppa di lega contro il Tottenham.Il derby di Manchester, valido per la semifinale di Coppa di Lega, lo vince il City di Guardiola: sarà quindi il tecnico catalano a sfidare Mourinho in finale. All'Old Trafford ...