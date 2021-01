Bologna-Udinese | le pagelle | Tomiyasu e Arslan i migliori | 7

(Di giovedì 7 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - VarskySports : Cagliari 1 - Benevento 2 Atalanta 3 (Muriel???? 1-Zapata???? 1) - Parma 0 Bologna 2 - Udinese 2 (Pereyra???? 1) Crotone 1… - TuttoBolognaWeb : Bologna-Udinese, le pagelle di TMW - - bologna_sport : Il confronto fra i voti dei vari quotidiani #BFCUdinese -

Genoa e Bologna si affrontano per la 17esima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Brahim Diaz giù al 93', Irrati non fischia, ma il contatto c'era. Bentancur graziato per l'entrata su Castillejo. Superlavoro per Valeri nella sfida di Marassi, ma decisioni corrette. Cagliari, Var e ...