Beatrice Valli | confessione shock sui social | attacchi di panico e cisti nella testa

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato di alcuni aspetti della sua vita privata rivelando problemi di salute delicati. Ecco di che cosa si tratta.: le confessioni sui problemi di salute Abbiamo conosciutoa Uomini e Donne un po’ di anni fa quando aveva deciso, appena 19enne di andare a corteggiare Marco Fantini. Lui non si fidava di lei ma gli piaceva molto e alla fine l’ha scelta.aveva un bambino piccolo, poi con Marco è diventata mamma altre due volte, delle piccole Bianca e Azzurra. Oggie Marco sono affermati infuencer e lavorano nel mondo della moda. In questi anni non sono mancate le polemiche su di loro, in particolare su, per cose dette sui. Tuttavia, lei ha sempre ...