Appuntamenti e scadenze del 7 gennaio 2021

(Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Lunedì 04/01/: Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 07/01/)Borsa: Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 08/01/) Giovedì 07/01/: Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia; BCE – Bollettino economicoTitoli di Stato: Tesoro – Comunicazione BOTAziende:Bed Bath & Beyond – Risultati di periodoConagra Brands – Risultati di periodo

Il coordinamento ha anche pianificato i lavori per le prossime importanti scadenze elettorali nei Comuni della provincia, e per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati, appuntamenti previsti n ...Cremona - Da lunedì 4 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni per le scuole infanzia del Comune di Cremona per i bambini nati nel 2018 e residenti a Cremona che iniziano la frequenza nell’anno scolasti ...