Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 12:30 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Viabilità DEL 6 GENNAIO 2021 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONA FESTA DELL’EPIFANIA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PER EFFETTO DELLA ZONA ROSSA SANCITA DAL DECRETO SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI ESSENZIALI, DUNQUE, PER SITUAZIONI DI NECESSITA’, LAVORO O MOTIVI DI SALUTE DA DOMANI AL 15 GENNAIO, NELLE MISURE ANTI PANDEMIA SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5 FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE IL TRASPORTO PUBBLICO E LE MISURE PER FAR FRONTE ALL’AFLUSSO E DEFLUSSO DELL’UTENZA IN VISTA DELLA RIPARTENZA DELL’ANNO SCOLASTICO PREVISTA PER LUNEDÌ 11 GENNAIO DAL 7 GENNAIO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 gennaio 2021)DEL 6 GENNAIOORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONA FESTA DELL’EPIFANIA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PER EFFETTO DELLA ZONA ROSSA SANCITA DAL DECRETO SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI ESSENZIALI, DUNQUE, PER SITUAZIONI DI NECESSITA’, LAVORO O MOTIVI DI SALUTE DA DOMANI AL 15 GENNAIO, NELLE MISURE ANTI PANDEMIA SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5 FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE IL TRASPORTO PUBBLICO E LE MISURE PER FAR FRONTE ALL’AFLUSSO E DEFLUSSO DELL’UTENZA IN VISTA DELLA RIPARTENZA DELL’ANNO SCOLASTICO PREVISTA PER LUNEDÌ 11 GENNAIO DAL 7 GENNAIO ...

