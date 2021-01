Ultime Notizie Roma del 06-01-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ho ben ritrovate l’ascolto e un buon pomeriggio dalla redazione Il Raffaele ha vinto uno di 2 ballottaggi in Giorgia Per il Senato e la proiezione della CNN sono 86400000 927 i casi di covid nel mondo lo riporta l’aggiornamento diversi i morti sono milioni 878768 la polizia di Hong Kong arrestato 53 attivisti per presunta violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale dopo aver partecipato alle primarie non ufficiali per La legislatura del territorio lo scorso anno non Kong la Cina difende la retata definisce la misura necessaria andiamo ancora a cambiare argomento vaccinate quasi 260000 persone in Italia usato il 54,1% delle dosi riteniamo che questa celebrazione debba continuare Se non ulteriormente incrementarsi ha dettoCommissario straordinario Arcuri al Tg1 e torniamo a parlare di scuola lo abbiamo detto anche ieri il 28% degli ...