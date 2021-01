Trasporti | Cascone entra in commissione del ministero

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) di Erika Noschese Il consigliere regionale Lucanelladi studio deldelle Infrastrutture e deiincaricata di avanzare proposte per la definizione del quadro normativo in relazione agli aspetti economici-finanziari del trasporto pubblico locale e criteri uniformi per la ripartizione dei contributi statali. Una nomina voluta dal ministro Paola De Micheli. La, presieduta dal professor Bernardo Giorgio Mattarella della Luiss Guido Carli di Roma, composta da esperti della materia e dai rappresentanti istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti nell’offerta di mobilità pubblica a livello locale. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Lo afferma all’ANSA Luca Cascone, consigliere regionale e presidente della commissione trasporti della Regione Campania, al termine della riunione che si è svolta oggi a Napoli in Prefettura sulla ...Coronavirus in Campania: ecco le ipotesi per il ritorno a scuola scaglionato e il piano dei trasporti pubblici per gennaio 2021.