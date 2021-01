The Flash: Cyborg non apparirà nel film e non è in corso un recasting dopo le accuse di Ray Fisher (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le indiscrezioni riguardanti l'assenza di Ray Fisher dagli interpreti di The Flash e di un recasting in corso sembrano siano infondate. The Flash non prevede la presenza di Cyborg e il ruolo, interpretato da Ray Fisher nei film Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League non verrà assegnato a un altro attore. Le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, dopo le varie accuse rivolte dall'attore ai vertici della Warner Bros e DC, sostenevano invece che le sue parole avebbero avuto delle conseguenze sul progetto con protagonista Ezra Miller. Lo sceneggiatore Mark Hughes ha scritto su Twitter: "Le notizie relative a un recasting di Cyborg sono una menzogna, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le indiscrezioni riguardanti l'assenza di Raydagli interpreti di Thee di uninsembrano siano infondate. Thenon prevede la presenza die il ruolo, interpretato da RayneiBatman v Superman: Dawn of Justice e Justice League non verrà assegnato a un altro attore. Le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane,le varierivolte dall'attore ai vertici della Warner Bros e DC, sostenevano invece che le sue parole avebbero avuto delle conseguenze sul progetto con protagonista Ezra Miller. Lo sceneggiatore Mark Hughes ha scritto su Twitter: "Le notizie relative a undisono una menzogna, ...

1DZayno : Vabbe meglio che torno a vedere the flash - LED0MAS : nella puntata di the flash che ho appena visto ci hanno presentato sue dearbon - RedCapes_it : The Flash – Il Cyborg di Ray Fisher non farà parte del film - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Save the Children: 'Didattica a distanza? Riaprite le scuole, in sicurezza'… - MangaForevernet : ? DC Films: Hamada confermato presidente, Cyborg non comparirà in The Flash? ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : The Flash Cyborg non sarà presente nel film di The Flash Tom's Hardware Italia “Apertura in presenza e in sicurezza di tutte le scuole”: domani flash mob al Copernico del Comitato Priorità alla Scuola FOTO

A Prato si terrà un flash mob davanti al Liceo Scientifico Copernico, viale Borgo Valsugana. L’iniziativa arriva in concomitanza con la riapertura delle scuole, che per le superiori, domani è previsto ...

Ecco qual è il programma da disinstallare subito per proteggere il computer dagli attacchi informatici

Il software in questione è Adobe Flash Player. A causa del suo essere ormai non più necessario per la navigazione web, è la stessa azienda a consigliarne la rimozione. Questo perché negli anni è ...

A Prato si terrà un flash mob davanti al Liceo Scientifico Copernico, viale Borgo Valsugana. L’iniziativa arriva in concomitanza con la riapertura delle scuole, che per le superiori, domani è previsto ...Il software in questione è Adobe Flash Player. A causa del suo essere ormai non più necessario per la navigazione web, è la stessa azienda a consigliarne la rimozione. Questo perché negli anni è ...