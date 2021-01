Soliti Ignoti, scatta il panico in studio: il retroscena su momenti concitati (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ai Soliti Ignoti arriva Giucas Casella sotto invito di Amadeus, ma alla fine scoppia il panico per un’incomprensione Giucas Casella ospite ai Soliti Ignoti fa scoppiare il panico. Arriva alla fine del gioco con solo 1.200 euro che però ha vinto, affermando che li avrebbe dati in beneficienza. Tutto bene se non fosse che a L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Aiarriva Giucas Casella sotto invito di Amadeus, ma alla fine scoppia ilper un’incomprensione Giucas Casella ospite aifa scoppiare il. Arriva alla fine del gioco con solo 1.200 euro che però ha vinto, affermando che li avrebbe dati in beneficienza. Tutto bene se non fosse che a L'articolo proviene da YesLife.it.

fanpage : Giucas Casella fa 'impazzire' Amadeus in Tv #isolitiignoti - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 #solitiignoti – Speciale Lotteria Italia con #Amadeus e tanti ospiti - princestone20 : @antonellabonni1 Pensa che stasera il signor LG sarà da amadeus a i soliti ignoti lotteria italia - DiTeleblog : Avete comprato il biglietto della Lotteria Italia? Se la risposta é no allora guardatevi I fratelli Caputo!… - Teleblogmag : Avete comprato il biglietto della Lotteria Italia? Se la risposta é no allora guardatevi I fratelli Caputo!… -