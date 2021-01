Sampdoria-Inter 2-1 | Cronaca | Tabellino | Voti | Classifica

Inter : ?? | STATISTICHE Domani si torna in campo: ecco numeri e curiosità di #SampdoriaInter ?? - BetclicPortugal : Quarta-feira! ???? Athletic Bilbau - Barcelona ???? St. Etienne - PSG ???? Sampdoria - Inter ???? AC Milan - Juventus… - SkySport : SAMPDORIA-INTER 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Candreva (23’) ? #Keita (38’) ? #DeVrij (65’) ? SERIE A – 16^ giorna… - InterMagazine2 : SERIE A - Sampdoria-Inter 2-1: gli ex Candreva e Keita sgambettano Conte - stefano_santoni : RT @SkySport: SAMPDORIA-INTER 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Candreva (23’) ? #Keita (38’) ? #DeVrij (65’) ? SERIE A – 16^ giornata ?? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Inter

The Serie A match was just 12 minutes old when Inter, who are chasing their rivals AC Milan at the top of the table, were awarded a penalty for handball following a VAR review by referee Paolo Valeri.Si va all'intervallo con la Sampdoria in vantaggio 2-0 contro l'Inter. Non partono male i nerazzurri che all'11' beneficiano subito di un calcio di rigore. Mancando Lukaku, Sanchez ...