Ricetta per smaltire il pandoro | ecco come riciclare gli avanzi e creare altri dolci super

Leggi su giornal

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)peril– A Natale in ogni casa avanza almeno un. In molti dopo averlo mangiato nel periodo natalizio non lo mangiano più, ed allora è necessario trovare dei modi per utilizzare ilin modo diverso. Io vi lascio oggi ladi questo pandoramisù che rapisce veramente tutti.peril– INGREDIENTIavanzato 200 ml di panna per50 g di mascarpone 50 g di formaggio spalmabile due tazzine di caffè 50 g di gocce di cioccolato cacao amaro q. b. 2 cucchiai di zuccheroperil– PREPARAZIONE Il nostro pandoramisù sarà monoporzione, quindi ognuno avrà il suo ...