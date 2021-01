Pirlo: “E’ questo quello che vogliamo da Chiesa. Il gol del Milan nasce da un fallo su Rabiot” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 sul Milan:“Il gol subito? C’è da fischiare il fallo da punizione su Rabiot, il gioco deve essere fermato. Poi vengono gli errori della squadra, Danilo poteva essere più aggressivo, deve essere pronto a fare una preventiva ma non eravamo messi tutti benissimo.Chiesa? L’abbiamo comprato per l’uno contro uno negli ultimi trenta metri, il suo ruolo è quello dove ha giocato oggi. A volte ha giocato a sinistra ma è questo che vogliamo da lui”. Foto: Twitter ufficiale Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 sul:“Il gol subito? C’è da fischiare ilda punizione su, il gioco deve essere fermato. Poi vengono gli errori della squadra, Danilo poteva essere più aggressivo, deve essere pronto a fare una preventiva ma non eravamo messi tutti benissimo.? L’abbiamo comprato per l’uno contro uno negli ultimi trenta metri, il suo ruolo èdove ha giocato oggi. A volte ha giocato a sinistra ma ècheda lui”. Foto: Twitter ufficiale Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

