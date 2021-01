Parma, Liverani è al capolinea: D’Aversa o Sousa pronti a sostituirlo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fabio Liverani al capolinea da allenatore del Parma Calcio. Decisivo, a quanto pare, la brutta sconfitta (3-0) commissionata dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, molto probabilmente, mette la parola fine ad una storia d’amore mai sbocciata. La classifica, d’altronde, parla chiaro ed inchioda il tecnico romano alle sue responsabilità: gli emiliani hanno ottenuto 12 punti in 16 partite, frutto di due vittorie, sei pareggi ed otto sconfitte. Un’enormità per una società che, pur non essendo super competitiva, avrebbe dovuto disputare un tranquillo campionato di metà classifica. I venti della Serie B, invece, soffiano impetuosi sui gialloblu. Per la sostituzione, la dirigenza parmense pensa al ritorno di Roberto D’Aversa, ancora sotto contratto, oppure all’ingaggio di Paulo Sousa. La dirigenza, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fabioalda allenatore delCalcio. Decisivo, a quanto pare, la brutta sconfitta (3-0) commissionata dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, molto probabilmente, mette la parola fine ad una storia d’amore mai sbocciata. La classifica, d’altronde, parla chiaro ed inchioda il tecnico romano alle sue responsabilità: gli emiliani hanno ottenuto 12 punti in 16 partite, frutto di due vittorie, sei pareggi ed otto sconfitte. Un’enormità per una società che, pur non essendo super competitiva, avrebbe dovuto disputare un tranquillo campionato di metà classifica. I venti della Serie B, invece, soffiano impetuosi sui gialloblu. Per la sostituzione, la dirigenza parmense pensa al ritorno di Roberto, ancora sotto contratto, oppure all’ingaggio di Paulo. La dirigenza, ...

