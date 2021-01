Paola Turci e Francesca Pascale stanno ancora insieme | spunta il “vistoso anello”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)sono state beccate tra le pagine del nuovo numero del settimanale Oggi in uscita domani mattina. La coppia, a quanto pare, non si sarebbe lasciata come aveva fatto intuire proprio Dagospia circa una settimana fa.il “” Il portale di Roberto D’Agostino,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.