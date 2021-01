Manchester City, altre tre positivi al Covid-19: due calciatori e un membro dello staff (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Manchester City ha comunicato la presenza di altri tre positivi al Covid-19 Dopo Walker, Gabriel Jesus e altri tre nomi non resi noti, il Manchester City ha comunicato che altri tre Citizens sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta del portiere Scott Carson, il centrocampista classe 2002 Cole Palmer e un membro dello staff. Sale così a 8 la quota dei positivi al Coronavirus in casa City. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilha comunicato la presenza di altri treal-19 Dopo Walker, Gabriel Jesus e altri tre nomi non resi noti, ilha comunicato che altri tre Citizens sono risultatial-19. Si tratta del portiere Scott Carson, il centrocampista classe 2002 Cole Palmer e un. Sale così a 8 la quota deial Coronavirus in casa. Leggi su Calcionews24.com

tancredipalmeri : Guardiola annuncia che il Manchester City giocherà la prossima partita con il Chelsea. Inoltre spiega di aver parl… - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: Quando Cancelo si è trasferito in Inghilterra, ci chiedevamo se il matrimonio tra lui e Guardiola sarebbe stato duraturo… - MarcoMartinoli1 : Napoli calciomercato il salumerie vola in Francia per chiudere l'affare per l'olandese pazzo del lione dopo l'immin… - unoodostoques : RT @facciacalcio: Roy Keane e Alf-Inge Haaland durante un derby tra Manchester City e Manchester United - unoodostoques : RT @facciacalcio: Colin Bell e George Best durante un derby tra Manchester City e Manchester United -